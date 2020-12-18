Грушевский - о победе ЦСКА: игра с "Ростовом" была бы тяжелой, если бы не первый гол, забитый Чаловым

Известный актер и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью Rusfootball.info подвел итоги матча 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (3:1).
Фото: woman.ru
— Смазал ли впечатление от игры с "Ростовом" пропущенный гол?


Перед матчем с "Ростовом" была негативная аура вокруг клуба: разговоры об отставке Гончаренко, перемены, вбросы. Я не знаю, искренние неточные инсайды или попытка расшатать лодку. Мне показалось, что сложилась не очень здоровая ситуация вокруг клуба, внутри команды, ну и кадровые потери, отсутствие ряда ключевых игроков. Все знают, о ком идет речь. Кстати, о потере игроков. Всегда в случае удачного результат дает обратную картину. То, что Обляков пропускал игру из-за перебора карточек, позволило некоторым болельщикам ЦСКА порассуждать, что без Облякова команда играет лучше. Но это следствие результата. Вот тревожные ожидания от матча. В Ростове ожидания реванша, лично у Карпина в связи с поражением в первом круге безоговорочным, да и в связи с тем, что для Карпина ЦСКА — принципиальный соперник. Все предвещало тяжелую игру. Возможно, она и была бы тяжелой, если бы не первый гол, мастерски забитый Чаловым. В целом, это такой деморализующий гол: высокий прессинг, мастерское исполнение. Показательно, что Чалов обыграл Хаджикадунича, который, по идее, должен был пропускать игру, но отменили желтую карточку. Ростовчане молодцы, что отменили желтую карточку, но была масса примеров, когда несправедливые желтые карточки не отменялись. Специфический у нас регламент. Хорошо, что справедливость восторжествовала.

Когда ЦСКА повел в счете, был опасный штрафной, когда Ахметов опрометчиво сыграл рукой. Мне тревожно стало на душе, повезло, что Еременко пробил в небеса. Можно вспомнить супермомент у Полоза. Сравни "Ростов" счет в первом тайме, я не уверен, было бы преимущество у ЦСКА такое безоговорочное или команда потеряла бы нить игры и результат стал бы не таким радужным.

Во втором тайме вопреки тому, что мы видели в предыдущих матчах с "Химками", "Уралом", когда во втором тайме ЦСКА играл хуже, чем в первом. Особенно это было видно в матче с "Химками", когда ЦСКА провел хороший первый тайм, доминировал и имел россыпь голевых возможностей, а потом словно подменили команду, пропустили два быстрых гола. Вчера этого не приключилось. Здесь можно отметить принципиальную важную роль Дзагоева. Болельщики ЦСКА знали, что когда Дзагоев в порядке, то это жизненноважный игрок для команды. Дзагоев отыграл большую часть матча, замена не вызвала неудовольствие у самого Дзагоева, он выложился и принес команде пользу и не только голевым пасом на второй гол.

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Теги: Грушевский ЦСКА Ростов
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