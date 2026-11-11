По информации источника, московский ЦСКА подал запрос в экспертно-судейскую комиссию на рассмотрение двух спорных эпизодов матча 14-го тура РПЛ против "Краснодара".
Первый инцидент произошел на 11-й минуте, когда, по мнению "армейцев", полузащитник Дуглас Аугусто сыграл рукой в штрафной площади хозяев. Второй спорный момент случился на 40-й минуте, когда форвард Джон Кордоба, по мнению москвичей, также использовал руку перед тем, как "быки" забили свой второй гол.
Встреча, состоявшаяся в Краснодаре 7 ноября, завершилась победой "Краснодара" со счетом 4:2.
Источник: Bobsoccer
ЦСКА обратился в ЭСК по двум эпизодам матча с "Краснодаром" - источник
Московский ЦСКА обратился в ЭСК по итогам 14-го тура РПЛ.
Фото: РПЛ