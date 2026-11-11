В агентстве Монтеса отреагировали на новость о желании игрока уйти из "Локомотива"

"Сесар беспокоится, как и все его товарищи по команде, после того, что произошло во время поездки на поезде. Это очевидно. Но он предан "Локомотиву" и никогда не отказывался от игры за клуб.
На самом деле Сесар отправился в Ростов, зная, что не сможет выйти на поле из-за травмы. Он хотел поддержать своих товарищей в долгом путешествии и быть с ними на матче, даже несмотря на то что не собирался играть", - сказали в агентстве.
Напомним, ранее сегодня, 11 ноября, в СМИ появилась информация о том, что мексиканский футболист беспокоится о своей безопасности в России после инцидента с попаданием беспилотника в поезд, на котором "Локомотив" возвращался в Москву из Ростова-на-Дону. Отмечалось, что игрок уведомил клуб о своем нежелании посещать гостевые матчи команды и намерен покинуть стан "железнодорожников".
В текущем сезоне 29-летний защитник сборной Мексики провел 7 игр в красно-зеленой футболке в РПЛ и Кубке страны, в котрыл записал на свой счет один забитый гол.
Источник: "Чемпионат"