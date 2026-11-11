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Шнякин выразил уверенность, что Помазун будет основным вратарем "Спартака"

Известный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о вратарях "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
"Я постоянно защищал Максименко в прошлом сезоне. Но масса эпизодов в нынешнем становится критической.

Уверен, что после международного перерыва Помазун будет основным вратарем "Спартака". До зимней паузы", - сказал Шнякин в подкасте "Премьер-лига несправедливости".

В нынешнем сезоне Александр Максименко провел за московский "Спартак" 13 матчей в РПЛ, в которых пропустил 10 голов и 5 раз отыграл на ноль. Также 28-летний вратарь получил две красные карточки в течение месяца.

30-летний голкипер Илья Помазун сыграл в 8 встречах за красно-белых во всех турнирах, дважды оставил ворота "сухими" и пропустил 6 мячей.

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