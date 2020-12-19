По информации источника, интерес игроку проявляет московского "Динамо". Также Ньювкоп входит в сферу интересов клубов из Германии, Англии, Франции и Турции.
Срок контракта голландского защитника с клубом истекает летом 2021 года. Отмечается, что у "Фейеноорда" есть право в одностороннем порядке продлить соглашение еще на один сезон.
Ресурс Transfermarkt оценивает стоимость Ньювкопа в 2 млн евро. В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов защитник провел 9 матчей (все - в стартовом составе) и результативными действиями не отметился.
Источник: "Спорт-экспресс"
"Динамо" проявляет интерес к защитнику "Фейеноорда"
Крайний защитник "Фейеноорда" Барт Ньювкоп может продолжить карьеру в российском чемпионате.
Фото: ФК "Фейеноорд"
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