"Если все то, что мы видим, является действительностью, то есть Кокорин проигнорировал требования "Спартака" и уехал отдыхать на Мальдивы, то это нарушение контрактных обязательств. Думаю, со стороны клуба последует определенная реакция. И со стороны игрока это тоже сигнал отношения к команде, к футболистам и к самому "Спартаку"", - сказал Гунько.
Он также заявил, что в связи с образовавшейся ситуацией "красно-белые" могут продать Кокорина. Также не исключено, что москвичи отправят игрока в аренду, добавил Гунько.
Отметим, ранее СМИ сообщили, что Кокорин отправился на Мальдивы, проигнорировав требования "Спартака" остаться в России и проводить индивидуальные тренировки.
Напомним, что Кокорин присоединился к "Спартаку" минувшим летом в качестве свободного агента. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел за москвичей восемь матчей, в которых забил два гола и сделал один голевой пас.
Источник: Спорт-Экспресс
Гунько: "Спартак" может продать Кокорина или отправить его в аренду
Бывший главный тренер "Химок" Дмитрий Гунько высказался об информации, согласно которой форвард "Спартака" Александр Кокорин без разрешения со стороны руководства "красно-белых" отправился отдыхать на Мальдивы.
Фото: "Химки"
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