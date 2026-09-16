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Абаскаль нарушил молчание после слухов о "Факеле": не тороплюсь, хочу заняться хорошим проектом

Бывший главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль прокомментировал информацию о возможном назначении в "Факел" и заявил, что не торопится возвращаться к работе.
Фото: Marc Schumacher / Keystone Press Agency / Global Look Press
Ранее появилась информация, что воронежский клуб предложил Абаскалю пост главного тренера. Однако спортивный директор "Факела" Руслан Пименов уже опроверг эти сведения, подчеркнув, что команду продолжает готовить Олег Василенко.

Сам испанский специалист не стал напрямую говорить о переговорах с воронежцами. Абаскаль отметил, что сейчас изучает различные варианты продолжения карьеры и посещает клубы в Англии и Италии.

"На самом деле у меня все хорошо, я посещаю некоторые команды в Италии и Англии. Так что я не тороплюсь, я хочу заняться хорошим проектом, в котором смогу показывать тот футбол, который мы хотим", — заявил Абаскаль.

При этом 37-летний тренер признался, что продолжает внимательно следить за российским чемпионатом, и отдельно положительно высказался о "Факеле".

"Конечно, я всегда смотрю РПЛ и слежу за командами. "Факел" — хороший клуб с отличной атмосферой на домашних матчах. Сейчас еще слишком рано, и у всех есть время, чтобы стать лучше", — добавил специалист.

Абаскаль остается без клуба с марта, когда покинул мексиканский "Атлетико Сан-Луис". Ранее в России он возглавлял "Спартак".

Источник: "Матч ТВ"

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