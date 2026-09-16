Абаскаль нарушил молчание после слухов о "Факеле": не тороплюсь, хочу заняться хорошим проектом

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"На самом деле у меня все хорошо, я посещаю некоторые команды в Италии и Англии. Так что я не тороплюсь, я хочу заняться хорошим проектом, в котором смогу показывать тот футбол, который мы хотим", — заявил Абаскаль.