Абаскаль нарушил молчание после слухов о "Факеле": не тороплюсь, хочу заняться хорошим проектом

Сам испанский специалист не стал напрямую говорить о переговорах с воронежцами. Абаскаль отметил, что сейчас изучает различные варианты продолжения карьеры и посещает клубы в Англии и Италии.
"На самом деле у меня все хорошо, я посещаю некоторые команды в Италии и Англии. Так что я не тороплюсь, я хочу заняться хорошим проектом, в котором смогу показывать тот футбол, который мы хотим", — заявил Абаскаль.
При этом 37-летний тренер признался, что продолжает внимательно следить за российским чемпионатом, и отдельно положительно высказался о "Факеле".
"Конечно, я всегда смотрю РПЛ и слежу за командами. "Факел" — хороший клуб с отличной атмосферой на домашних матчах. Сейчас еще слишком рано, и у всех есть время, чтобы стать лучше", — добавил специалист.
Абаскаль остается без клуба с марта, когда покинул мексиканский "Атлетико Сан-Луис". Ранее в России он возглавлял "Спартак".
Источник: "Матч ТВ"