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Ледяхов предсказал слезы на прощальном матче Месси: весь стадион будет плакать

Участник ЧМ-1994 Игорь Ледяхов поделился с Rusfootball.info ожиданиями от объявленного вчера прощального матча Лионеля Месси в сборной Аргентины.
Фото: ТАСС / AP / Stephanie Scarbrough
Ледяхов считает, что соперник для последней встречи Месси в составе национальной команды выбран не случайно. По его мнению, матч должен превратиться в большое чествование аргентинской звезды.

"Наверное, специально решили это сделать во встрече с Бенином, чтобы мяча три забил. Еще и Де Пауля с Ло Чельсо на одну игру вернули, дабы Лео полностью был в своей тарелке. И потом почивал на лаврах и на руках многолетних партнеров по сборной. Такое полушоу, полуторжество нас ждет. Весь стадион будет плакать, и на этой высокой ноте проводим великого мастера", — сказал он.

Михаил Пукшанский, Rusfootball.info

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