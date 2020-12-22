Глушаков - об отставке Карреры из АЕКа: не понимаю, при чем здесь я

Полузащитник подмосковных "Химок" Денис Глушаков прокомментировал отставку Массимо Карреры с поста главного тренера греческого АЕКа.
Фото: ФК "Химки"
"Не следил за этими новостями, узнаю их от вас. Не вполне понимаю, при чем здесь я, и что я могу сказать по этому поводу. Уже все сказал вроде, в том числе и то, что всегда желал этому тренеру успехов в его работе в любом клубе. У меня у самого все отлично в "Химках", команда набрала неплохой ход, нужно хорошо поработать на сборах и достойно провести остаток сезона после перерыва", - заявил Глушаков.

Денис Глушаков выступал под руководством Массимо Карреры в московском "Спартаке". Глушаков расторг контракт с "красно-белыми" летом прошлого года.

В "Спартаке" Глушаков провел за все время выступлений 173 матча, забив 23 гола и отдав 10 результативных передач.

Глушаков был участником конфликта с Каррерой, Денис был переведен в молодежную команду, но после отставки Карреры, футболист был возвращен к работе с основой. Это не было принято болельщиками "Спартака", которые потребовали ухода Глушакова из команды.

Сейчас Глушаков выступает в составе подмосковных "Химок", в 10-ти матчах он забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Массимо Каррера сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера греческого АЕКа. Итальянский специалист в России с 2016 по 2018 год работал в московском "Спартаке". В 2017 году он привел "красно-белых" к чемпионскому титулу.

Источник: Sport24

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Теги: Каррера Глушаков АЕК
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