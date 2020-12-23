В число претендентов на титул вошли два игрока "Зенита" - форвард Сердар Азмун и полузащитник Алексей Сутормин. Также в список номинантов попали хавбек "Химок" Илья Кухарчук, нападающий "Краснодара" Маркус Берг и вратарь "Сочи" Сослан Джанаев.
Отметим, что лучшего футболиста месяца совместно определяют болельщики, эксперты РПЛ и канала "Матч Премьер".
Источник: Официальный сайт РПЛ
Объявлены претенденты на звание лучшего игрока РПЛ в декабре
Названы пятеро претендентов на титул лучшего игрока российской Премьер-Лиги в декабре.
Фото: "Зенит"
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