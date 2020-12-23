Я спросил, как "Тамбов" прошел лицензирование. Оказывается, в финансовом разделе есть гарантия, но нет суммы. Нет минимальной суммы для команды. Сейчас на эту тему идут обсуждения.
Я уже подсчитывал, сколько лига им должна до конца сезона. Есть небольшая сумма, которую мы дадим. Я точно сделаю все возможное, чтобы "Тамбов" доиграл, потому что мне важно сохранить целостность соревнования", - сказал Прядкин.
Напомним, раннее стало известно о непростом финансовом положении "Тамбова". Перед игроками есть задолженности по заработной плате. В связи с этим несколько матчей этого сезона игроки, выступающие за "Тамбов" с прошлого сезона, бойкотировали.
"Тамбов" имеет восьмиматчевую безвыигрышную серию в РПЛ, в последнем матче этого года команда сыграла вничью с "Уралом" (1:1). Команда идет на последнем месте в чемпионате, набрав 13 очков в 19-ти матчах.
Источник: Sports.ru
Прядкин: я сделаю все возможное, чтобы "Тамбов" доиграл сезон
Президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию в "Тамбове".
Фото: ФК "Тамбов"
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