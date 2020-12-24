- Бывает ли, что через меня игроки подкатывают к тренеру, чтобы чаще выпускал? Больше всего дружу с женами вратарей: Песьякова и Бабурина. Бывало, они приносили подарки нашим детям, и тогда выходил Георгич: "Девчонки, Кафанову заносите, я вратарей не выбираю, его жену окучивайте". Это у него шутки такие, - цитирует Карпину "Чемпионат".
Основной вратарь "Ростова" Сергей Песьяков сыграл в текущем сезоне 14 матчей в Российской премьер-лиге, в которых пропустил 16 мячей, и 1 матч в квалификации Лиги Европы, в котором пропустил 2 мяча. 7 встреч из 14 сыгранных в РПЛ голкипер сыграл "всухую" - Песьяков входит в топ-3 вратарей лиги по этому показателю наряду с динамовцем Антоном Шуниным и Гильерме из "Локомотива". Егор Бабурин провел 4 матча в РПЛ, в которых пропустил 4 гола, без пропущенных мячей завершил 1 игру.
"Сказал женам вратарей: "Девчонки, заносите Кафанову, я голкиперов не выбираю". Жена Карпина - о шутках мужа
Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья рассказала о забавных моментах в общении своего мужа с семьями футболистов.
Фото: Rostovsport.ru
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