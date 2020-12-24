"Сказал женам вратарей: "Девчонки, заносите Кафанову, я голкиперов не выбираю". Жена Карпина - о шутках мужа

Супруга главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья рассказала о забавных моментах в общении своего мужа с семьями футболистов.

Фото: Rostovsport.ru