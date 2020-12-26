"Мало того, что тренер объявляет о своем уходе из команды за полгода, но ведь еще и в руководстве не пойми чего. Я, как воспитанник Старостина, никогда не помню, чтобы за 15 лет сменилось 17 тренеров. Да, тренеры менялись, но они не работали в команде по полгода. У "Спартака" отсутствует какая-либо логика принятия решений", - сказал Ловчев.
Напомним, ранее Тедеско заявил, что не станет пролонгировать контракт со "Спартаком", срок действия которого истекает по окончании нынешнего сезона. В связи с этим сообщалось, что клуб может расстаться с немецким специалистом до завершения срока действия соглашения. Впоследствии стало известно, что "Спартак" решил продолжить сотрудничество с Тедеско до завершения сезона.
Источник: Спорт-Экспресс
Ловчев: у "Спартака" отсутствует логика принятия решений
Экс-игрок "Спартака" Евгений Ловчев высказался о ситуации с предстоящим уходом Доменико Тедеско с поста главного тренера "красно-белых".
Фото: РИА Новости
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