"От "тренеришек" до Тедеско в "Спартаке" можно выстроить целую плеяду достаточно хороших тренеров. Значит, проблема не в тренерах, а в той атмосфере, в которой они работают", - сказал Бышовец.
Напомним, ранее стало известно, что Доменико Тедеско собирается оставить должность главного тренера "Спартака" по окончании текущего сезона. Немецкий специалист решил не пролонгировать соглашение с клубом, рассчитанное до конца сезона.
Источник: Р-Спорт
Бышовец: проблема "Спартака" не в тренерах, а в атмосфере, в которой они работают
Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец заявил, что неудачи "Спартака" связаны не с тренерами, а с обстановкой, в которой они вынуждены трудиться.
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!