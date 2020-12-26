"Хотелось бы назвать молодых в лице Максименко и Сафонова, но не поворачивается язык. Я назову Игоря Акинфеева, потому что он единственный вратарь, который играет ровно и без ляпов. Это происходит за счёт выбора позиции, уверенной игры и чёткого руководства. Авторитет Игоря преобладает", - приводит слова Кавазашвили "Чемпионат".
Напомним, что в нынешнем сезоне чемпионата России 34-летний Акинфеев провел в составе ЦСКА 19 матчей, в которых пропустил 17 мячей. В 6-и играх Игорю удалось сохранить ворота в неприкосновенности. Вратарь "Спартака" Максименко принял участие также в 19-и матчах (5 - "сухих") и пропустил 20 мячей. Сафонов сыграл чуть меньше - 14 матчей, пропустив при этом 15 голов и заработав 3 "сухаря".
Кавазашвили - о лучшем вратаре РПЛ: язык не поворачивается назвать Максименко и Сафонова
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили назвал лучшего голкипера 2020 года в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
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