- Требуем ли мы занять конкретное место в таблице? Нет, мы не рассуждаем такими категориями. У нас другая цель - планомерно подойти к тому, чтобы наша команда всегда была наверху. Нет задачи здесь и сейчас кровь из носу выиграть, а потом вдруг рухнуть. Мы лучше в этом году ничего не выиграем, но тихонько зайдем на гору, - цитирует Сайманова "Бизнес-Online".
Казанский "Рубин" сезон 2019/2020 Российской премьер-лиги завершил на десятом месте в турнирной таблице, набрав по итогам первенства 35 очков. Осеннюю часть нынешнего чемпионата России клуб из столицы Татарстана закончил на девятой строчке, в его активе 28 очков после 19 сыгранных встреч. Отставание "Рубина" от четвертого места, дающего право выступить в Лиге конференции, составляет 5 очков.
Гендиректор "Рубина" Сайманов: нет задачи кровь из носу выиграть, и рухнуть. Лучше тихонько зайдем на гору
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов рассказал о планах и целях клуба.
Фото: ФК "Рубин"
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