"Потолкался ли с Дзюбой? Естественно. Я же большую часть времени играл против него. Ребята потом говорили, что сыграл добротно. С классными футболистами соперничать вдвойне приятно. После матча я поблагодарил Артёма за игру", - приводит слова Тихого "Чемпионат".
Напомним, что "Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка страны благодаря голу Дзюбы с пенальти в концовке встречи.
Тихий в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги провел в составе красно-черных 18 матчей, не отметившись результативными действиями, и получил 6 желтых карточек.
Капитан "Химок" - о Дзюбе: с классными футболистами соперничать вдвойне приятно
Капитан и защитник "Химок" Дмитрий Тихий вспомнил о борьбе с нападающим "Зенита" Артёмом Дзюбой во время финального матча Кубка России сезона-2019/2020.
Фото: ФК "Зенит"
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