- Знаю, что болельщики удивляются: как Кононов с его стилем общения может управлять командой, как его вообще воспринимают? Я бы точно так же думал, если бы в моей карьере не было Валерия Непомнящего. Человек никогда не повышал голос и сразу сказал: "Ребят, я не буду кричать. У меня есть лучшее наказание для футболиста - оставить его на скамейке. Этого достаточно". И когда игрок что-то не выполнял, Непомнящий просто добродушно показывал, что тот останется на скамейке, - передает слова Реброва Sports.ru.
36-летний голкипер "Спартака" Артем Ребров, права на которого в 2008 году принадлежали "Сатурну-2" из Раменского, в период с августа по декабрь 2008 года выступал в аренде в "Томи" под руководством главного тренера Валерия Непомнящего. Из 9 возможных матчей Ребров принял участие в одном - на 42 минуте выездного матча 23 тура РФПЛ против ЦСКА (1:2) при счете 1:0 в пользу "Томи" Артем вышел на замену, чтобы занять место удаленного с поля Сергея Парейко, и пропустил 2 мяча. В 4 матчах из оставшихся 8 Ребров оставался в запасе, еще в 4 не попадал в заявку на игру.
Ребров рассказал, как управлял игроками без повышения голоса Валерий Непомнящий
Вратарь "Спартака" Артем Ребров поделился воспоминаниями о методах тренерской работы Валерия Непомнящего.
Фото: ФК "Спартак"
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