Ребров рассказал, как управлял игроками без повышения голоса Валерий Непомнящий

Вратарь "Спартака" Артем Ребров поделился воспоминаниями о методах тренерской работы Валерия Непомнящего.
Фото: ФК "Спартак"
- Знаю, что болельщики удивляются: как Кононов с его стилем общения может управлять командой, как его вообще воспринимают? Я бы точно так же думал, если бы в моей карьере не было Валерия Непомнящего. Человек никогда не повышал голос и сразу сказал: "Ребят, я не буду кричать. У меня есть лучшее наказание для футболиста - оставить его на скамейке. Этого достаточно". И когда игрок что-то не выполнял, Непомнящий просто добродушно показывал, что тот останется на скамейке, - передает слова Реброва Sports.ru.

36-летний голкипер "Спартака" Артем Ребров, права на которого в 2008 году принадлежали "Сатурну-2" из Раменского, в период с августа по декабрь 2008 года выступал в аренде в "Томи" под руководством главного тренера Валерия Непомнящего. Из 9 возможных матчей Ребров принял участие в одном - на 42 минуте выездного матча 23 тура РФПЛ против ЦСКА (1:2) при счете 1:0 в пользу "Томи" Артем вышел на замену, чтобы занять место удаленного с поля Сергея Парейко, и пропустил 2 мяча. В 4 матчах из оставшихся 8 Ребров оставался в запасе, еще в 4 не попадал в заявку на игру.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(6)

Последние новости

"Атлетико" объявил о расторжении контракта с Диего Костой
Бышовец: Семак - толковый парень, но ему не хватает решительности
Иско решил перейти в "Севилью", "Реал" определился со стоимостью игрока 1
Источник: ЦСКА изучает кандидатуры трех тренеров вратарей из Белоруссии 2
Защитник Тихий: пройди я еще 50 метров до такси - не перешел бы в "Химки"
Агент Жалолиддинова сообщил об интересе к игроку из Турции и Испании 1
Кварацхелия: я не собираюсь оставаться в России надолго. В Европе много хороших лиг и команд 7
Сутормин прокомментировал выступление "Зенита" в Лиге чемпионов 2
Ребров - об уходе Зе Луиша из "Спартака": Зе стоял и ревел, а мы вместе с ним 1
Газзаев назвал Влашича и Зобнина лучшими игроками РПЛ в 2020 году
Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2020 году
Источник: Широков перед судом приобрел два автомобиля за 15 млн рублей 4
Сутормин рассказал, как решил сыграть с "Краснодаром" сразу после смерти отца
ЦСКА объявил об уходе Овчинникова и Онопко 18
"ПСЖ" объявил об отставке Тухеля 2
Сутормин: лучше играть правым защитником с первых минут, чем оставаться нападающим в запасе 1
Защитник "Химок" Тихий: то, что Кухарчук прятался от Талалаева в докторской комнате - ерунда
Источник: Галицкий пригласил Григоряна тренировать женскую команду "Краснодара" 2
Капитан турецкого "Сивасспора" получил красную карточку, показывая судье фото спорного момента на смартфоне
От Гончаренко уходят Онопко и Овчиннков, Тедеско уйдет сам: все московские клубы могут сменить тренеров в сезоне-2020/21 2
ЦСКА стал лучшим клубом осенней части РПЛ по среднему количеству подборов
Ребров рассказал, как управлял игроками без повышения голоса Валерий Непомнящий 2
Капитан "Химок" Тихий - о "Енисее": спасибо Аленичеву за честность. До Красноярска я даже не доехал
Месси и Суарес могут вместе перейти в клуб MLS 1
Ребров: лицо Шюррле во время историй о "Спартаке" от Трахтенберга кричало - "Что тут вообще происходит?" 3
Капитан "Химок" Тихий рассказал о том, как предпочел "Енисей" "Зениту" 3
Роналду получил 38% в голосовании на звание "Игрока столетия", Месси набрал 24%, Салах - 23% 5
Ребров рассказал о том, как Кононов мотивировал Айртона изучать русский язык 1
Источник: ПСЖ согласовал условия контракта с Почеттино, Тухель получит 6 миллионов компенсации
Ребров: Кононов постоянно вводил интересные и неожиданные упражнения. Было прикольно, но нам быстро надоедало 11
Все новости
-