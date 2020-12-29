По словам Газзаева, лучшим легионером уходящего года в чемпионате России стал полузащитник Никола Влашич, защищающий цвета ЦСКА.
"Лучшим легионером РПЛ в 2020 году считаю Николу Влашича. Он является явным лидером ЦСКА, практически все игры, за исключением некоторых матчей, провел на очень высоком уровне", - сказал Газзаев.
Он добавил, что лучшим российским игроком РПЛ в 2020-м стал хавбек "Спартака" Роман Зобнин.
"Среди российских футболистов отмечу Романа Зобнина, мне очень понравилось, как он провел этот отрезок чемпионата, мне кажется, что это уже созревший мастер и игрок очень высокого уровня", - заявил Газзаев.
Отметим, что Влашич провел за ЦСКА 17 матчей в текущем розыгрыше РПЛ. В этих поединках он забил восемь голов и сделал пять результативных передач. В свою очередь Зобнин сыграл 18 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата (один гол и один голевой пас).
Источник: Р-Спорт
Газзаев назвал Влашича и Зобнина лучшими игроками РПЛ в 2020 году
Экс-наставник ЦСКА, депутат Госдумы Валерий Газзаев назвал лучших игроков РПЛ в 2020 году.
Фото: ЦСКА
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