В частности, агент подтвердил данные об интересе к Уткину со стороны других клубов.
"Могу подтвердить, что интерес к Даниилу со стороны других клубов действительно есть, но что-либо комментировать пока рано. Прежде всего предложение должно устроить "Краснодар", - сказал Бердышев.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Уткиным интересуются ЦСКА и "Уфа".
Источник: Чемпионат
Агент Уткина прокомментировал информацию о возможном уходе Даниила из "Краснодара"
Тимофей Бердышев, агент хавбека "Краснодара" Даниила Уткина, прокомментировал информацию о возможном трансфере игрока.
Фото: "Краснодар"
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