- Стоило ли принести хотя бы штатные извинения Шиманьски? Всегда все делаю от души, делаю искренне. Не хотел делать что-то для кого-то. Не собирался извиняться и не стал этого делать. Что было, то было. Согласен, выглядит некрасиво. Но лично перед ним не считаю нужным извиняться. Он меня реально вывел. Нашего футболиста удаляют, а Шиманьски отворачивается и "хи-хи, ха-ха" делает, - приводит слова Тетрашвили "Спорт-Экспресс".
В матче 13 тура Российской премьер-лиги "Тамбов" - "Динамо" (1:2) опорный полузащитник хозяев Гурам Тетрашвили в момент остановки игры исподтишка наступил шипами на голень лежащего на газоне хавбека "Динамо" Себастьяна Шиманьски, пройдя по его ноге всем своим весом. За свой проступок игрок получил прямую красную карточку и 4 матча дисквалификации. После матча пресс-служба "Тамбова" опубликовала видеоролик, на котором Тетрашвили извиняется перед партнерами, руководством клуба и болельщиками, но не перед соперником, и утверждает, что он не подлый человек и не крыса.
Тетрашвили: не собирался извиняться лично перед Шиманьски. Он меня реально вывел
Полузащитник "Тамбова" Гурам Тетрашвили рассказал о своем отношении в игроку "Динамо" Себастьяну Шиманьски, по которому прошелся шипами в неигровом эпизоде матча 13 тура РПЛ.
Фото: МатчТВ
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