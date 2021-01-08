Источник: "Краснодар" отказался от приглашения Григоряна на должность главного тренера женской команды

Руководство "Краснодара" назначило главным тренером женской команды Гамаля Бабаева из системы клуба, отказавшись от варианта с Александром Григоряном.

Фото: ФК "Тосно"