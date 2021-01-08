Главным тренером женской команды "Краснодара" стал Гамаль Бабаев из системы клуба, сообщают СМИ.
По данным источника, руководство "быков" выбирало из нескольких кандидатур, в числе которых был экс-главный тренер "Лады" и "Звезды-2005" Александр Григорян. В результате было принято решение о назначении Бабаева.
Тренирующий в настоящее время армянский "Урарту" Александр Григорян в нулевые годы работал главным тренером в нескольких женских команд, с которыми выиграл 4 чемпионата России, а со "Звездой-2005" выходил в финал женской Лиги чемпионов.
Источник: "Чемпионат"
Источник: "Краснодар" отказался от приглашения Григоряна на должность главного тренера женской команды
Руководство "Краснодара" назначило главным тренером женской команды Гамаля Бабаева из системы клуба, отказавшись от варианта с Александром Григоряном.
Фото: ФК "Тосно"
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