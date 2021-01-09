По данным источника, "Спартак" заплатит за игрока около 700 тысяч евро. Контракт Хендрикса с ПСВ рассчитан до лета 2021 года. Указывается, что Хендрикс пропустит завтрашний матч ПСВ с "Аяксом" в чемпионате Нидерландов, чтобы закончить обсуждение сделки со "Спартаком".
Отметим, ранее СМИ сообщили, что 25-летний Хендрикс в ближайшие дни подпишет контракт со "Спартаком". Впоследствии агент игрока подтвердил информацию о переговорах с "красно-белыми."
В нынешнем сезоне Хендрикс провел за ПСВ 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Источник: Матч ТВ
Названа сумма, которую "Спартак" заплатит за полузащитника ПСВ Хендрикса
Названа сумма потенциального трансфера опорного полузащитника ПСВ Йоррита Хендрикса в "Спартак".
Фото: Soccrates Images / Getty Images
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