По информации источника, руководство красно-белых приняло к сведению этот вариант и анализирует его.
Последним местом работы Финка был японский "Виссел Кобе", который 53-летний специалист покинул в сентябре 2020 года. С "Базелем" он дважды становился чемпионом Швейцарии.
Напомним, что главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско не намерен продлевать заканчивающийся в мае контракт с московским клубом по семейным обстоятельствам.
Источник: "Спорт-экспресс"
Источник: агенты Финка предложили услуги тренера "Спартаку". Клуб анализирует его кандидатуру
Агенты экс-тренера "Базеля" Торстена Финка предложили услуги своего клиента московскому "Спартаку".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!