"Химки" ведут переговоры с хавбеком "Норчепинга"

Полузащитник "Норчепинга" Филип Дагерстоль может продолжить карьеру в России.

Фото: nfhelp.ru

Сообщается, что "Химки" ведут переговоры о подписании контракта с 23-летним хавбеком. В подмосковный клуб Дагерстоль может перейти на правах свободного агента, так как истек его контракт с "Норчепингом".



В минувшем чемпионате Швеции Дагерстоль в составе "Норчепинга" провел 29 матчей.



Источник: РБ-Спорт