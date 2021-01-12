Сообщается, что "Химки" ведут переговоры о подписании контракта с 23-летним хавбеком. В подмосковный клуб Дагерстоль может перейти на правах свободного агента, так как истек его контракт с "Норчепингом".
В минувшем чемпионате Швеции Дагерстоль в составе "Норчепинга" провел 29 матчей.
Источник: РБ-Спорт
"Химки" ведут переговоры с хавбеком "Норчепинга"
Полузащитник "Норчепинга" Филип Дагерстоль может продолжить карьеру в России.
Фото: nfhelp.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!