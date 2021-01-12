"Химки" ведут переговоры с хавбеком "Норчепинга"

Полузащитник "Норчепинга" Филип Дагерстоль может продолжить карьеру в России.
Фото: nfhelp.ru
Сообщается, что "Химки" ведут переговоры о подписании контракта с 23-летним хавбеком. В подмосковный клуб Дагерстоль может перейти на правах свободного агента, так как истек его контракт с "Норчепингом".

В минувшем чемпионате Швеции Дагерстоль в составе "Норчепинга" провел 29 матчей.

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Химки Российские трансферы
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