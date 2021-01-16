Орещук отметил, что карьера Филиппа в "Динамо" получилась скомканной. Также он заявил, что вскоре после перехода в московский клуб игрок испытал проблемы с физической формой.
"Было ощущение, что он попал в физическую яму. Когда приехал, у нас чемпионат уже шел, вот он и загнал где-то себя, где-то мы его неправильно использовали. Затем дали ему паузу, привели в порядок — осень 2019-го он хорошую выдал, даже очень. На зимних сборах качественно работал, но появились проблемы с рукой, сделали операцию, потом пандемия. Все как-то скомкано. А вот почему дальше вообще перестал играть — это не у меня надо спрашивать", - заявил Орещук.
Отметим, что Филипп является игроком "Динамо" с лета 2019 года. С октября 2020-го он выступает за "Вольфсбург" на правах аренды до конца нынешнего сезона. В текущем розыгрыше Бундеслиги он провел девять матчей, забил один гол и сделал две результативные передачи.
Источник: Матч ТВ
Орещук объяснил, почему Филипп не заиграл в "Динамо"
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук объяснил, почему не заиграл в команде полузащитник Максимилиан Филипп.
Фото: "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!