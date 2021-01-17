Первушин: на следующей неделе в "Тамбове" начнут гасить долги перед игроками

Наставник "Тамбова" Сергей Первушин высказался о финансовой ситуации клуба.
Фото: РИА Новости
По словам Первушина, долги по зарплате перед игроками "Тамбова" начнут гасить на следующей неделе.

"Пришел новый президент Оганесян, со следующей недели вроде бы начнут гасить долги. Сейчас команда находится на сборе в Крымске, готовимся. Дела потихонечку налаживаются. Сказали ли нам, что деньги появились? Да, деньги будут. Со следующей недели начнут расплачиваться с ребятами", - заявил Первушин.

Также он опроверг информацию СМИ о том, что игроки "Тамбова" будут добираться на сборы за свой счет. Кроме того, Первушин сообщил, что следующий сбор команда, вероятно, проведет в Сочи.

Отметим, что по итогам первой части нынешнего розыгрыша РПЛ "Тамбов" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.

Источник: Metaratings

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Теги: Первушин Тамбов
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