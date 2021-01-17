По словам Первушина, долги по зарплате перед игроками "Тамбова" начнут гасить на следующей неделе.
"Пришел новый президент Оганесян, со следующей недели вроде бы начнут гасить долги. Сейчас команда находится на сборе в Крымске, готовимся. Дела потихонечку налаживаются. Сказали ли нам, что деньги появились? Да, деньги будут. Со следующей недели начнут расплачиваться с ребятами", - заявил Первушин.
Также он опроверг информацию СМИ о том, что игроки "Тамбова" будут добираться на сборы за свой счет. Кроме того, Первушин сообщил, что следующий сбор команда, вероятно, проведет в Сочи.
Отметим, что по итогам первой части нынешнего розыгрыша РПЛ "Тамбов" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
Источник: Metaratings
Первушин: на следующей неделе в "Тамбове" начнут гасить долги перед игроками
Наставник "Тамбова" Сергей Первушин высказался о финансовой ситуации клуба.
Фото: РИА Новости
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