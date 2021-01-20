Павлюченко усомнился в том, что Кокорин перейдет в "Фиорентину". Вместе с тем он заявил, что Александру будет легче заиграть в Европе, чем в России.
"Я в этот переход не особо верю. По каким принципам итальянцы просматривали Кокорина? Сашка практически два года не играет. До этого тоже говорили, что он уезжает. Не уехал.
Но я верю, что если он перейдет в Европу, то ему будет легче заиграть, и он будет себя уверенно чувствовать. В сегодняшней ситуации я двумя руками за, чтобы Кокорин уехал играть в Европу. Я только удачи могу ему пожелать", - сказал Павлюченко.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Кокорин может пополнить состав "Фиорентины". Затем в "Спартаке" подтвердили, что ведут переговоры с "фиалками" по трансферу игрока.
Отметим, что в нынешнем сезоне Кокорин провел восемь матчей в РПЛ, в которых забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Источник: Sport24
Павлюченко: я двумя руками за, чтобы Кокорин уехал играть в Европу
Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко прокомментировал возможный переход форварда "красно-белых" Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: РПЛ
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