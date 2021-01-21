Игорь Денисов - о Навальном: большое к нему уважение. Он должен быть на свободе

"Я хочу поддержать Алексея Навального. Я ни к чему не призываю. Просто хочу поддержать его семью, его детей, жену и его самого. Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе. Всем мира и добра", - заявил Денисов.Напомним, что Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение. При прохождении паспортного контроля политика задержали. Власти посчитали, что он нарушил режим по делу "Ив Роше", согласно которому ему следовало дважды в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН. 18 января Навального арестовали на 30 дней.Источник: Твиттер Sports.ru