Палмери сообщил, что "Фиорентина" следила за Кокориным с начала прошлого месяца. Журналист также отметил, что российский форвард очень подходит "фиалкам". По словам Палмери, Кокорин обладает большим потенциалом.
"Фиорентина" следила за Кокориным уже с начала декабря. Он был их целью. Кокорин очень подходит клубу, он нападающий, которому не хватало удачи. Потенциал у него очень хороший. "Фиорентина" искала качественный трансфер, с нужной харизмой, потому что последние приобретения были не столь удачны. Вокруг Кокорина было много вопросов. Сейчас есть вопрос: сможет ли он сделать нужный шаг вперед. "Фиорентина" верит в это", - заявил Палмери.
Отметим, что накануне стало известно о договоренности "Фиорентины" и "Спартака" по трансферу Кокорина. Ожидается, что вскоре нападающий подпишет контракт с итальянским клубом. Вероятно, соглашение будет рассчитано на 3,5 года.
Кокорин выступал за "Спартак" с лета 2020 года. Он принял участие в 10 матчах команды, в которых забил два гола и сделал два голевых паса.
Источник: Чемпионат
Итальянский журналист: "Фиорентина" следила за Кокориным с начала декабря. Он очень подходит клубу
Итальянский спортивный журналист Танкреди Палмери высказался о переходе нападающего "Спартака" Александра Кокорина в "Фиорентину".
Фото: РПЛ
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