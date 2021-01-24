— Лучший – начало этого сезона, когда я играл, мы постоянно побеждали и в хорошем настроении шли в верху таблицы. Потом я получил травму, она маленько затмила этот позитив – вот как раз худший момент, — цитирует Соболева "Чемпионат".
23-летний Соболев выступает за "Спартак" с конца января 2020 года. Всего за московский клуб форвард провел 26 матчей, в которых забил девять голов и отдал пять голевых передач.
Из-за повреждения Соболев пропустил в текущем сезоне семь матчей.
Соболев рассказал о худшем моменте в "Спартаке"
Нападающий "Спартака" Александр Соболев назвал свою травму худшим моментом за время выступления в клубе.
Фото: ФК "Спартак"
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