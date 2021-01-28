"В "Уфе" хорошо, но у меня нет цели сидеть на месте. Хочу сыграть в топ-клубе и в топ-чемпионате. Вообще надо для себя ставить самую высокую цель и идти к ней постепенно - через условно "Уфу", дальше условно в "Спартак", а если ты ставишь себе цель именно в "Спартак", то ты к ней придешь и все, дальше выше уже не пойдешь", - сказал Кротов.
Вячеслав Кротов перешел в "Уфу" в августе 2015 года из московского "Спартака". Стоимость трансфера составила 500 тыс евро.
За главную команду "Спартака" он провел 12 матчей, в которых забил 3 гола. За "Спартак-2" у Кротова 38 матчей, 11 забитых мячей и две голевых передачи.
Также Вячеслав провел 27 матчей в составе астраханского "Волгаря".
В нынешнем сезоне он провел 16 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал одну результативную передачу.
Всего за "Уфу" у него 130 матчей, 13 забитых мячей и 10 голевых передач.
"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В 19-ти матчах у команды Рахимова в активе 13 очков.
В 20-м туре Российской Премьер-лиги у уфимской команды состоится выездной матч против подмосковных "Химок". Игра пройдет 27 февраля и начнется в 14:00 мск.
Источник: "Матч ТВ"
Кротов: у меня нет цели сидеть на месте. Хочу сыграть в топ-клубе
Полузащитник "Уфы" Вячеслав Кротов рассказал о целях в профессиональной карьере.
Фото: ФК "Уфа"
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