"Могу сказать, что Резиуан Мирзов точно останется в команде до конца сезона. Это пока что все, что я могу сказать", - сказал Ульянов.
Резиуан Мирзов в октябре прошлого года отправился в аренду в "Химки". Футболист принадлежит московскому "Спартаку". Арендное соглашение рассчитано до июня нынешнего года.
За подмосковный клуб Мирзов провел 8 матчей во всех турнирах, забив 4 гола.
"Химки" располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе команды Черевченко 25 очков после 19-ти матчей.
Источник: Sport24
Спортдиректор "Химок": Мирзов точно останется в команде до конца сезона
Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов сообщил, что полузащитник Резиуан Мирзов закончит текущий сезон в подмосковном клубе.
Фото: "Чемпионат"
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