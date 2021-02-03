Спортдиректор "Химок": Мирзов точно останется в команде до конца сезона

Спортивный директор "Химок" Дмитрий Ульянов сообщил, что полузащитник Резиуан Мирзов закончит текущий сезон в подмосковном клубе.
Фото: "Чемпионат"
"Могу сказать, что Резиуан Мирзов точно останется в команде до конца сезона. Это пока что все, что я могу сказать", - сказал Ульянов.

Резиуан Мирзов в октябре прошлого года отправился в аренду в "Химки". Футболист принадлежит московскому "Спартаку". Арендное соглашение рассчитано до июня нынешнего года.

За подмосковный клуб Мирзов провел 8 матчей во всех турнирах, забив 4 гола.

"Химки" располагаются на 11-м месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В активе команды Черевченко 25 очков после 19-ти матчей.

Источник: Sport24

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Мирзов Химки
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Месси, Агуэро, Рамос и Депай попали в символическую сборную игроков с истекающим контрактом
"Уфа" не смогла победить во всех трех матчах 2021 года
Правнук Бенито Муссолини будет играть за молодежку "Лацио" 1
Источник: бывший игрок "Рубина" Бауэр перейдет на правах аренды в "Уфу" 1
Булыкин: на Евро-2020 у Черчесова не будет права на ошибку. Сразу будут искать нового тренера 3
Дубль Ткачева помог "Арсеналу" разгромить в контрольном матче болгарскую "Монтану"
Анелька стал спортивным директором клуба из четвертого дивизиона Франции
ЦСКА определился с составом на товарищеский матч с "Ла-Унионом"
Азар получил мышечную травму и рискует пропустить матчи с "Аталантой" в Лиге чемпионов 1
Гол Семенова принес "Ахмату" победу в контрольном матче с "Лиепаей"
Колосков: 6 россиян и 5 легионеров на поле - оптимальный вариант лимита 1
Итальянский журналист: "Фиорентина" оформила все документы по Кокорину, он сможет сыграть с "Интером"
Спортдиректор "Химок": Мирзов точно останется в команде до конца сезона
Валерий Чуперка покинул "Тамбов" 4
Боярский: не жалею, что Халк не вернулся в "Зенит" 3
Источник: задержка трансфера Промеса в "Спартак" связана с нюансами по форме оплаты 11
Талалаев наблюдал за товарищеским матчем "Ахмата" с операторской вышки (фото) 1
СМИ: "Локомотив" интересуется защитником сборной Белоруссии Печениным
"Уфа" назвала стартовый состав на контрольный матч против "Шкупи"
Опубликовано расписание матчей 1/8 финала Кубка России, "Динамо" и "Спартак" сыграют 20 февраля 1
Федун: надеюсь, что Кокорин сумеет произвести хорошее впечатление во Флоренции
Дюков: привлекать европейских арбитров на матчи РПЛ не планируем 2
УЕФА считает Дзюбу и Фернандеса ключевыми игроками сборной России 2
Селюк: Ротенберг думает над завершением карьеры и начале работы функционером 7
"Ростов" подписал контракт с воспитанником "Локомотива"
Максименко: о том, что вместо Реброва основным вратарем сделали меня, узнал от самого Реброва 2
ЦСКА обыграл "Мурсию" в товарищеском матче
"Спасайте молодых в первую очередь, их нужно еще продать". Йовичич — о сгоревшем автобусе "Црвены Звезды" 1
Тедеско: я всегда верю в тренеров соперника. Из-за этого иногда возникают забавные ситуации
Ругани, которым интересовался "Зенит", перешел на правах аренды в "Кальяри"
Все новости
-