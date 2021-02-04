Черчесов сообщил, что тренерский штаб сборной продолжает работу в Турции, где проводят сборы многие клубы России. По его словам, тренеры посещают тренировки и товарищеские матчи, а также общаются с футболистами. Кроме того, Черчесов высказался об игре защитника сборной России и "Антальяспора" Федора Кудряшова. Главный тренер национальной команды наблюдал за действиями футболиста во вчерашнем матче с "Бешикташем" (1:1).
"Наш тренерский штаб продолжает свою работу в Турции, где проводят сборы многие российские клубы. Посещаем тренировки, контрольные матчи, общаемся с игроками, тренерами и руководителями. Вчера, например, удалось посетить матч турецкого чемпионата "Антальяспор" — "Бешикташ". Обе команды продемонстрировали игру высокого уровня, и ничейный исход вполне закономерен. Достойно смотрелся в составе хозяев Федор Кудряшов, отыгравший 90 минут на позиции левого защитника", - рассказал Черчесов.
Источник: Sport24
Черчесов рассказал о работе тренерского штаба сборной России в Турции
Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал о работе тренерского штаба национальной команды во время паузы в РПЛ.
Фото: РФС
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