"Тамбов" выйдет на матч Кубка России против "Локомотива"

Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова заявила, что команда проведет матч 1/8 финала Кубка России против "Локомотива".
Фото: ФК "Тамбов"
"Матч с "Локомотивом" в Кубке России "Тамбов" сыграет", - сказала Коновалова.

Игра 1/8 финала Кубка России между "Локомотивом" и "Тамбовом" состоится 21 февраля в Москве и начнется в 17:00 мск.

Напомним, "Тамбов" близок к банкротству и снятию с чемпионата из-за серьезных финансовых проблем в команде. В клубе есть долги по зарплате перед игроками. Тамбовской команде запрещено регистрировать новых игроков. У "Тамбова" осталось 8 игроков на контракте.

Сегодня появилась информация, что клубу помогут доиграть нынешний сезон. В частности, несколько клубов РПЛ выразили готовность отдать игроков в бесплатную аренду.

"Тамбов" занимает 16-е место в таблице РПЛ, набрав 13 очков в 19-ти матчах.

Источник: "Р-Спорт"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тамбов Локомотив Кубок России
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Гол Жоржиньо с пенальти принес "Челси" победу над "Тоттенхэмом"
Сампаоли может стать главным тренером "Марселя"
Мусаев прокомментировал результат контрольного матча с "Локомотивом"
Бывшая жена Кержакова рассталась с новым мужем спустя 3 недели после свадьбы 1
"Зенит" решает вопрос об аренде Васютина
Источник: защитник "Реала" Марсело выставлен на трансфер 1
"Тамбов" выйдет на матч Кубка России против "Локомотива" 1
"Ливерпулю" не разрешили прилететь в Германию на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг"
Семак прокомментировал возвращение Дзюбы после выздоровления от коронавируса
Определились соперники "Палмейраса" и "Баварии" по полуфиналу клубного чемпионата мира
"Аякс" из-за ошибки не сумел заявить на Лигу Европы нападающего Алле, купленного за 22,5 млн евро 2
"Тоттенхэм" и "Челси" объявили составы на матч 22-го тура АПЛ
Полузащитник "Рубина" Сайто пропустит из-за травмы 6 недель
"Зенит" показал обзор крупной победы над армянским "Ноа" (видео)
Опубликован обзор победы "Динамо" над "Кайратом" (видео)
Черчесов и Кудряшов вместе посетили товарищеский матч "Динамо" в Турции (фото)
Пранделли: Кокорину нужно три недели, чтобы набрать форму 7
Семак: сложно сказать, когда Азмун сможет тренироваться с командой
Кокорин попал в заявку "Фиорентины" на матч с "Интером" 4
Дубль Сулейманова принес "Краснодару" победу в контрольном матче с "Ростовом"
Григорий Иванов: не понимаю, почему другие клубы должны помогать "Тамбову" 5
Чистяков рассказал о своем первом голе за "Зенит"
В "Тамбове" прокомментировали желание Быстрова бесплатно сыграть за команду 8
Хендрикс забил на тренировке "Спартака" ножницами (видео) 4
Клубы РПЛ отдадут игроков в "Тамбов" в бесплатную аренду 8
Месси не будет вести переговоры с другими клубами до конца сезона
"Уфа" хочет арендовать польского полузащитника Соколовского 1
"Спартак" навсегда останется в сердце". Нимели попрощался с клубом 9
"Зенит" разгромил "Ноа" 3
"Локомотив" и "Краснодар" сыграли вничью
Все новости
-