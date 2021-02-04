"Матч с "Локомотивом" в Кубке России "Тамбов" сыграет", - сказала Коновалова.
Игра 1/8 финала Кубка России между "Локомотивом" и "Тамбовом" состоится 21 февраля в Москве и начнется в 17:00 мск.
Напомним, "Тамбов" близок к банкротству и снятию с чемпионата из-за серьезных финансовых проблем в команде. В клубе есть долги по зарплате перед игроками. Тамбовской команде запрещено регистрировать новых игроков. У "Тамбова" осталось 8 игроков на контракте.
Сегодня появилась информация, что клубу помогут доиграть нынешний сезон. В частности, несколько клубов РПЛ выразили готовность отдать игроков в бесплатную аренду.
"Тамбов" занимает 16-е место в таблице РПЛ, набрав 13 очков в 19-ти матчах.
Источник: "Р-Спорт"
"Тамбов" выйдет на матч Кубка России против "Локомотива"
Генеральный директор "Тамбова" Ольга Коновалова заявила, что команда проведет матч 1/8 финала Кубка России против "Локомотива".
Фото: ФК "Тамбов"
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