Денис Макаров: симпатизировал ЦСКА. Но выбрал "Рубин" из-за Слуцкого

Полузащитник "Рубина" Денис Макаров рассказал, почему выбрал казанский клуб, а не ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
- Я ведь выбирал между "Рубином" и армейцами. Московский клуб всегда был мне интересен, симпатизировал ЦСКА. Но обстоятельства сложились так, что я перешел в "Рубин" и ни разу об этом не пожалел. Если бы не Слуцкий, вряд ли так поступил бы. Гончаренко тоже звал, мы с ним общались в Москве на тему того, где он меня видит. Но выбрал "Рубин" из-за тренерского штаба, - приводит слова Макарова "Спорт-Экспресс".

22-летний атакующий полузащитник Денис Макаров перешел в казанский "Рубин" в январе 2020 года из "Нефтехимика", сумма трансферной компенсации составила 650 тысяч евро. Ранее воспитанник "Академии им. Коноплева" выступал за "Якутию", "Саранск" и "Оренбург-2". В 20 матчах в ФНЛ за "Нефтехимик" Макаров забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи, в 29 матчах за "Рубин" во всех турнирах забил 8 голов.

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Теги: Рубин ЦСКА Слуцкий Гончаренко Макаров
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