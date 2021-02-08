— Мирзов связан арендными обязательствами и летом должен будет вернуться в "Спартак". Сейчас нет никаких переговоров. Ближе к завершению сезона будем разговаривать, — цитирует Терюшкова РБ-Спорт.
27-летний Мирзов выступает за "Химки" на правах аренды до конца сезона. В текущем розыгрыше Тинькофф Российской Премьер-лиги полузащитник провел девять матчей и забил четыре гола.
"Химки" пока не вели со "Спартаком" разговоры о выкупе Мирзова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что "Химки" пока не вели переговоры о выкупе полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова.
Фото: ФК "Спартак"
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