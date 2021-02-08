"Амкар" планирует вернуться в профессиональный футбол в 2021 году

Президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов поделился планами по возвращению в профессиональный футбол "Амкара".
Фото: ФК "Амкар"
"Сегодня готовятся документы для того, чтобы удачной пройти процедуру лицензирования и уже буквально в июле месяце клуб при прохождении этой стандартной процедуры может стартовать в первенстве России среди команд ПФЛ.

В этом году "Амкар" уже может сыграть. Некуда торопиться, времени предостаточно, процедура лицензирования стандартная и проходит буквально в течение месяца", - заявил Терехов.

"Амкар" был основан в 1994 году. В 2004 году пермский клуб вышел в Российскую Премьер-лигу, в которой играл до 2018 года. В сезоне 2017/2018 команда заняла 13-е место. В стыковых матчах с "Тамбовом" пермяки сохранили прописку в РПЛ, но из-за финансовых проблем "Амкар" был рассформирован.

В прошлом году клуб был возрожден на любительском уровне.

Источник: "РБК-Пермь"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Амкар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Дюков - о ситуации в "Тамбове": безусловно, это не очень хорошая ситуация для РПЛ
Источник: матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Атлетико" - "Челси" состоится в Польше 1
Хачатурянц: Вилкова часто критикуют, но он зачастую получает назначения на сложные матчи 2
"Амкар" планирует вернуться в профессиональный футбол в 2021 году 1
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Мольде" и "Хоффенхаймом" пройдет в Испании
Орлов: "Зениту" надо растить своих талантов 6
Головин - лучший во Франции, Вилков возвращается, Каррера нашел новый клуб. Главное за 8 февраля 4
Источник: агент Дриусси работает над переходом игрока в "Ривер Плейт" 1
СМИ: Безбородова и Вилкова вернули в список судей РПЛ на вторую часть сезона 8
Дубль Полоза помог "Ростову" с крупным счетом обыграть тбилисский "Локомотив" 1
Источник: бывший наставник "Спартака" Каррера возглавит "Бари" 14
"Химки" пока не вели со "Спартаком" разговоры о выкупе Мирзова
Тренер "Крыльев" прокомментировал интерес к Зиньковскому из Нидерландов
"Cочи" разгромил "Динамо" из Тбилиси 2
"Химки" хотят продлить контракт Глушакова 2
Заявление о банкротстве "Тамбова" оставлено без движения судом
Стало известно, почему новичок "Уфы" Бауэр не поедет на сборы команды
Филипенко: очень приятно сыграть со "Спартаком"
Татаев: с удовольствием вернулся бы в Россию 3
Дюков: сокращение числа клубов РПЛ до 12 демотивирует регионы, которые стараются развивать футбол 2
Источник: "Крыльям Советов" сократили бюджет на 2021 год почти в два раза 5
Де Йонг установил уникальное достижение в Ла Лиге 2
Слуцкий: посмотрим, какая ситуация с травмами Грицаенко и Меркулова
Хомуха — о дебюте Кокорина: в глаза бросается, что он испытывает определенные психологические проблемы 5
Итальянский журналист: Кокорин может играть с Влаховичем, это хороший трансфер
Гари Невилл: у "Ливерпуля" естественный спад. Не стоит паниковать по этому поводу
"Cпартак" показал заключительное видео со сборов в Дубае
Слуцкий прокомментировал поражение "Рубина" в матче с "Томью"
Источник: "Валмиера" арендовала полузащитника "Спартака" Кожедуба
Мусаев — о загребском "Динамо": заслуженно стали первыми в группе ЛЕ, превзойдя ЦСКА и "Фейеноорд"
Все новости
-