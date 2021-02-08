"Сегодня готовятся документы для того, чтобы удачной пройти процедуру лицензирования и уже буквально в июле месяце клуб при прохождении этой стандартной процедуры может стартовать в первенстве России среди команд ПФЛ.
В этом году "Амкар" уже может сыграть. Некуда торопиться, времени предостаточно, процедура лицензирования стандартная и проходит буквально в течение месяца", - заявил Терехов.
"Амкар" был основан в 1994 году. В 2004 году пермский клуб вышел в Российскую Премьер-лигу, в которой играл до 2018 года. В сезоне 2017/2018 команда заняла 13-е место. В стыковых матчах с "Тамбовом" пермяки сохранили прописку в РПЛ, но из-за финансовых проблем "Амкар" был рассформирован.
В прошлом году клуб был возрожден на любительском уровне.
Источник: "РБК-Пермь"
"Амкар" планирует вернуться в профессиональный футбол в 2021 году
Президент федерации футбола Пермского края Дмитрий Терехов поделился планами по возвращению в профессиональный футбол "Амкара".
Фото: ФК "Амкар"
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