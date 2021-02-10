Рамирес: Мусаев способен привести "Краснодар" к победе в РПЛ

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес поделился мнением о шансах "быков" на чемпионство в Российской Премьер-Лиге под руководством главного тренера Мурада Мусаева.

Фото: ФК "Краснодар"