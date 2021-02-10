Рамирес: Мусаев способен привести "Краснодар" к победе в РПЛ

Защитник "Краснодара" Кристиан Рамирес поделился мнением о шансах "быков" на чемпионство в Российской Премьер-Лиге под руководством главного тренера Мурада Мусаева.
Фото: ФК "Краснодар"
"У меня были разные тренеры, в том числе и в "Краснодаре". Нет сомнений в том, что Мусаев способен привести команду к победе во внутреннем чемпионате. Он знает подход к игрокам, умеет управлять командой, что не раз демонстрировал в больших матчах. Думаю, никто не сомневается в том, что под его руководством "Краснодар" добьется больших достижений", - приводит слова Рамиреса News.ru.

Напомним, что Мусаев возглавил "Краснодар" в 2020 году. Ранее 37-летний специалист работал в академии и молодежной команде краснодарского клуба. Под его руководством "быки" по итогам первой части нынешнего сезона чемпионата России занимают 7-е место, имея в своем активе после 19-и туров 30 очков. Также команда пробилась в 1/16 финала Лиги Европы, заняв 3-е место в группе Лиги чемпионов, где встретится с загребским "Динамо".

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Теги: Рамирес Краснодар Мусаев
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