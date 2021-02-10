Гендир "Рубина" — о "Тамбове": мы сейчас этой проблемой активно занимаемся. Думаю, всем миром её решим

Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов высказался о ситуации в "Тамбове".
Фото: ФК "Рубин"
— Мы сейчас этой проблемой активно занимаемся. Думаю, всем миром её решим, — цитирует Сайманова "Чемпионат".

Напомним, "Тамбов" испытывает проблемы с финансами. Клуб повис в больших долгах, а из игроков в "Тамбове" осталось менее 10 человек. Сообщалось, что клубы РПЛ готовы отправить в тамбовскую команду несколько игроков на правах аренды, в том числе и в "Рубине".



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Теги: Рубин Тамбов Сайманов
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