Ранее появилась информация, что "армейцы" близки к подписанию 21-летнего Бохинена за 1,5 млн евро. В минувшем сезоне чемпионата Норвегии он принял участие в 24 матчах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.
Также ранее стало известно, что Рондон в ближайшие дни пройдет медицинское обследование для заключения соглашения с московским клубом. В России 31-летний венесуэлец известен по выступлениям за казанский "Рубин" и петербургский "Зенит".
ЦСКА по итогам первой части сезона Российской Премьер-Лиги занимает 2-е место, имея в своем активе после 19-и туров 37 очков.
Источник: Sport24
СМИ: ЦСКА примет решение по трансферам Рондона и Бохинена до 16 февраля
Решение по трансферам хавбека "Стабека" Эмиля Бохинена и форварда "Далянь Ифан" Саломона Рондона в московский ЦСКА будет принято не позднее 16 февраля.
Фото: ФК "Зенит"
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