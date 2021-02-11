— Предложения от "Эвертона" и "Спортинга" действительно поступали, их представители проявляли активность, как часто бывает в тех случаях, когда футболист заметен в каком-то чемпионате. Но у меня с "Краснодаром" контракт до 2024 года, сфокусирован только на нем, — цитирует Вандерсона matchtv.ru.
26-летний Вандерсон выступает за "Краснодар" с лета 2017 года. В нынешнем сезоне бразилец в 15 матчах во всех турнирах забил два гола и отдал три голевые передачи.
18 февраля южане проведут первый официальный матч в 2021 году. В первой встрече 1/16 финала Лиги Европы "Краснодар" дома сыграет с загребским "Динамо".
Вандерсон признался, что летом мог уйти из "Краснодара" в "Эвертон" или "Спортинг"
Полузащитник "Краснодара" Вандерсон летом прошлого года мог сменить клубную прописку.
Фото: ФК "Краснодар"
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