Слуцкий объяснил, почему Тиль не смог раскрыться в "Спартаке"

Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о том, почему полузащитник Гус Тиль не сумел раскрыться в "Спартаке".

Фото: Global Look Press