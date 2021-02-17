Слуцкий заявил, что голландский полузащитник не смог раскрыться в "Спартаке" из-за своего воспитания. По его словам, Тиль растерялся в России, попав в стрессовую среду.
"Я объясню, что из себя представляет голландец. Когда он только начинает расти, весь мир крутится вокруг него: все говорят, что он самый лучший. А что мы говорим нашим детям, если они остаются на второй год? Там сразу — ор, пихач, 100 репетиторов. На улицу не пойдешь, за компьютер не сядешь. А они говорят: "Ну окей, ребенок не дозрел, пусть три года побудет в одном классе". Они все растут в мифе, что ты самый лучший. И когда голландец попадает в стрессовую среду, которая не выдает ему в ответ, что он самый лучший, он, как правило, теряется. Я думаю, что с Тилем, безусловно талантливым футболистом, произошло именно это", - сказал Слуцкий.
Отметим, что Тиль перешел в "Спартак" в 2019 году. В 2020-м его отдали в аренду "Фрайбургу". Голландец провел за "Спартак" 24 матча и забил два гола.
Напомним, что в 2018-2019 годах Слуцкий работал в Нидерландах, он возглавлял местный "Витесс".
Источник: Sport24
Слуцкий объяснил, почему Тиль не смог раскрыться в "Спартаке"
Главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий поделился мнением о том, почему полузащитник Гус Тиль не сумел раскрыться в "Спартаке".
Фото: Global Look Press
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