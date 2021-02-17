"Клуб чрезвычайно сожалеет, что наши аргументы не были приняты к сведению. Мы уверены, что в такой ситуации команда еще сильнее сплотится вокруг тренера и будет биться за него", - заявил Фетисов.
Напомним, сегодня апелляционный комитет РФС отказал "Спартаку" в удовлетворении жалобы на трехматчевую дисквалификацию главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско. Такое решение было принято по итогам рассмотрения конфликтной ситуации между Тедеско и тренером вратарей "Сочи" Дмитрием Бородиным по ходу матча 18-го тура РПЛ "Сочи" - "Спартак" (1:1).
Тедеско пропустит игры "Спартака" против "Рубина" (28 февраля), "Краснодара" (7 марта) и "Динамо" (13 марта).
"Спартак" по итогам первой части сезона РПЛ идет на 3-м месте, имея в активе 35 очков после 19-ти матчей.
Источник: ТАСС
В "Спартаке" сожалеют, что РФС оставил в силе дисквалификацию Тедеско
Директор департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов прокомментировал решение апелляционного комитета РФС сохранить дисквалификацию наставника команды Доменико Тедеско.
Фото: "Getty Images"
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