По словам Орлова, "Зениту" будет сложно выиграть чемпионский титул. Комментатор также отметил, что основной конкурент петербуржцев в борьбе за трофей - ЦСКА. Орлов заявил, что ЦСКА качественно усилился, подписав форварда Саломона Рондона.
"Тревожно ли мне за чемпионство "Зенита"? Не то слово. Когда вернется тот же Малком, неизвестно. Четыре недели он будет восстанавливаться. А сколько потом набирать форму? Кому он будет нужен в мае! Решаться же, по моему мнению, всё будет сейчас, в марте, до перерыва на матчи сборной. Тем более перед самой паузой ЦСКА сыграет с "Зенитом" на своем поле. Считаю, что "армейцы" — главный конкурент петербуржцев. К тому же ЦСКА купил Рондона. И правильно сделал — он будет забивать", - сказал Орлов.
Напомним, что в субботу "Зенит" вылетел из Кубка России, проиграв "Арсеналу" со счетом 1:2.
В турнирной таблице РПЛ петербуржцы занимают первое место с 41 очком в активе. Ближайший преследователь, ЦСКА, отстает на четыре балла.
Источник: Матч ТВ
Орлов: тревожно ли мне за чемпионство "Зенита"? Не то слово
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: РИА Новости
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