"В принципе, мне без разницы, с кем играть. Дальше прошли все сильные команды, все из Премьер-Лиги, мы одни из ФНЛ остались. В любом случае, мы встретимся с тяжелым соперником, и это здорово. В целом не особо влияет, против кого нам предстоит играть, все равно надо выходить за победой. Конечно, хотелось бы сыграть с ЦСКА или "Динамо", со статусными клубами, встретить их у себя на поле, а там как получится", - сказал Зиньковский.
Напомним, "Крылья Советов" разгромили на стадии 1/8 финала подмосковные "Химки" со счетом 4:0. Голами в матче отметились Иван Сергеев, Дмитрий Цыпченко, Егор Голенков и Никита Чернов.
Самарский клуб занял первое место в группе с "Динамо" (Ставрополь) и "Ротором", набрав 6 очков. Они обыграли ставропольский клуб со счетом 4:1 и "Ротор" (3:0).
Жеребьевка 1/4 финала Кубка России изначально должна была пройти 23 февраля, но из-за переноса матча "Уфа" - "Урал" на 3 марта состоится в течении трех дней после этой встречи.
Антон Зиньковский провел в текущем сезоне ФНЛ 24 матча, в которых забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
"Крылья Советов" занимают второе место в ФНЛ, набрав в 26-ти матчах 55 очков. Отставание от "Нижнего Новгорода", который идет на первом месте, составляет три очка.
Источник: Sport24
Зиньковский: в четвертьфинале Кубка России хотелось бы сыграть с "Динамо" или ЦСКА
Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский рассказал о том, с кем бы хотелось сыграть в 1/4 финала Кубка России.
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