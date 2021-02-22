Зиньковский: в четвертьфинале Кубка России хотелось бы сыграть с "Динамо" или ЦСКА

Полузащитник "Крыльев Советов" Антон Зиньковский рассказал о том, с кем бы хотелось сыграть в 1/4 финала Кубка России.