Билялетдинов отметил, что Урунов - специфический футболист, который заиграет не в любой команде. Также он сравнил Остона с полузащитником "Рубина" Хвичей Кварацхелией. Кроме того, Билялетдинов заявил, что Урунову было сложно раскрыться в "Спартаке", поскольку на эту команду соперники настраиваются серьезнее, чем на "Уфу".
"Наверное, Остон не подошел Тедеско, ведь Урунов — это штучный продукт, который не в каждой команде заиграет. Он как Хвича из "Рубина" — как только народ посмотрел, привык к его игре, то попробуй повтори. А повторить уже могут очень немногие. Против Кварацхелии тоже противодействие увеличилось. Не стали смотреть на него сквозь пальцы, все поняли, что он хорошо провоцирует пенальти, хорошо умеет менять свое направление, и приняли меры.
Дриблинг Урунова тоже анализируется оппонентами, и на него находят противодействие. Возможно, дело и в том, что в "Уфе" на его команду не так настраивались, в "Спартаке" уже другой уровень противодействия", - сказал Билелятдинов.
Отметим, что в прошлое трансферное окно Урунов перешел из "Спартака" в "Уфу" на правах аренды. Он будет выступать за уфимцев до конца сезона.
Напомним, что Урунов перешел в "Спартак" летом 2020 года из "Уфы".
Источник: Реальное время
Ринат Билялетдинов: Урунов - штучный продукт, как Кварацхелия
Экс-тренер "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился мнением о полузащитнике "Спартака" Остоне Урунове, арендованном "Уфой".
Фото: "Спартак"
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