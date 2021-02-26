"Со следующего сезона у нас будет меньше мест в ЛЧ? Даже две российские команды в ЛЧ - это много. Мы играем в еврокубках чуть лучше, чем молдавские клубы.
Мне не жалко "Краснодар". Они создали шикарную академию. А когда приглашаешь столько иностранцев, все воспитанники становятся не нужны. Тогда зачем выбрасывать столько денег?" - заявил Кавазашвили.
Напомним, "Краснодар" по сумме двух матчей уступил в 1/16 финала Лиги Европы загребскому "Динамо" (2:3, 0:1). Ранее из еврокубков вылетели "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА. Петербуржский клуб и "железнодорожники" стали последними на групповом этапе Лиги чемпионов. ЦСКА занял четвертое место в группе Лиги Европы.
Со следующего сезона Россия сможет делегировать в Лигу чемпионов только два клуба, напрямую в групповой этап будет попадать только чемпион. Обладатель Кубка России отправится в Лигу Европы, а команды, которые займут третье и четвертое место - в Лигу конференций.
Источник: "Чемпионат"
Кавазашвили: российские клубы играют в еврокубках чуть лучше, чем молдавские
Бывший игрок "Спартака" Анзор Кавазашвили прокомментировал выступление российских команд в еврокубках.
Фото: "Спорт-экспресс"
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