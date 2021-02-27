— Изначально было понятно, что в таком матче на тяжелом поле будет сложно отыгрываться команде, которая пропустит первой. Мы пропустили в простой ситуации, и меня удивило, что мы не были готовы к этому. После этого долго приходили в себя и пропустили второй мяч, — цитирует Рахимова Sport24.
Напомним, "Уфа" проиграла "Химкам" (1:2) в матче 20-го тура чемпионата России. Этот матч стал для башкирской команды первым официальным в 2021 году.
Сейчас коллектив Рашида Рахимова находится на предпоследней строчке турнирной таблицы с 13 очками.
Рахимов: "Уфа" пропустила в простой ситуации, и меня удивило, что мы не были готовы к этому
Главный тренер "Уфы" Рашид Рахимов подвел итоги матча 20-го тура РПЛ с "Химками" (1:2).
Фото: ФК "Уфа"
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