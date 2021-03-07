Сверхэффективная атака "Спартака" против проблемной обороны "Краснодара". Оценки матча

"СПАРТАК"
Александр Максименко - 4,5. Лучший сэйв Максименко в матче - спасение после удара Кабелла в начале второго тайма. Все же знают про эффект гола из раздевалки. Вот Александр не позволил ему случиться. Удар Газинского невозможно было вытащить. Обидно, что в матче, когда у команды получалось все, Максименко не отыграл всухую.
Георгий Джикия - 3,0. Самуэль Жиго - 3,5. Капитан "Спартак" сыграл слабо. Если говорить открыто, то Джикия среди защитников выглядел хуже остальных. У него меньше всего отборов среди защитников. Его легко проходили Вандерсон и Ионов. Непонятно одно - с чем связан некоторый регресс Джикии? Если у "Спартака" есть Жиго, который сегодня играл мощно в борьбе (6 отборов, 71% выигранных единоборств), то кто заменит Джикию в сборной?
Айртон - 3,0. Павел Маслов - 3,5. Вслед за Джикией на фланге посыпался и Айртон. Бразилец синхронно с капитаном проваливают возвращение сезона. Фирменные забеги по флангу у Айртона появились только при комфортном счете. Рядом с Жиго Маслов расцвел (4 отбора и 1 передача под удар).
Наиль Умяров - 4,0. Алекс Крал - 4,0. Выход Умярова, а не Хендрикса, смотрелся неожиданно. Но Наиль себя обозначил сразу, сделав голевую передачу на Соболева. Когда "Спартак" вел в счете 2:0, то на Умярова легло много борьбы перед своей штрафной. А в этом Наиль не особо силен (процент выигранных единоборств, как у Мозеса). Но вторая (неоднозначная) голевая передача - это большой плюс Умярова. А Крал отпахал за двоих в опорной зоне. Одному ему было сложно, но он покрыл гигантскую площадь. Когда "Спартак" играет без мяча, Крал в такой игре - невероятно важен.
Квинси Промес - 4,0. Виктор Мозес - 3,0. Теперь возвращение Промеса оформлено среди болельщиков официально. Квинси забил. А потом еще сделал голевой пас на Соболева. Но кроме результативных действий, Промес, как герой Рассела Кроу из "Гладиатора", командовал своими партнерами. И вообще развитие атаки с Промесом и без - это небо и земля. Квинси одной передачей ускорял выпад на несколько уровней. Мозес в первом тайме много времени провел в статике. При обороне ворот его не хватало. 3 отбора он, конечно, собрал, но сколько мячей упустил. 53% выигранных единоборств - показатель, как не доработал Мозес.
Александр Соболев - 5,0. Джордан Ларссон - 5,0. Лучший день рождения в карьере Александра Соболева. Сам себе создал максимально праздничное настроение. Дубль из различных по исполнению голов. Сначала замкнул подачу Умярова, а потом с дуги штрафной эффектно пробил под перекладину. Ларссон тоже сделал большой матч. Его ассист на Промеса войдет в топ лучших по итогам сезона (а может и вообще лучший). И швед добил "Краснодар" дублем, хотя в первом тайме его забеги часто останавливались.
Эсекьель Понсе - 4,0. Зелимхан Бакаев, Йоррит Хендрикс, Илья Кутепов, Дмитрий Маркитесов - б/о Понсе в фирменном стиле забил гол, продавив центральную защиту. Для аргентинца, давно не забивавшего, гол был невероятно важен.
"КРАСНОДАР"
Станислав Агкацев - 1,5. А зачем брали Егора Бабурина в "Краснодар"? Чем Агкацев сильнее его и Городова? Ведь такой безобразной игрой в обороне команда нанесла еще больший удар по уверенности молодого голкипера. Справится? Ведь теперь его точно уберут в запас.
Егор Сорокин - 1,0. Кайо - 1,0. Потеря не крайних защитников стала роковой для "Краснодара", а Мартыновича. Без него центр защиты оказался открытым для всех, кто в форме "Спартака". И если отталкиваться от цифр, то Сорокин и Кайо выиграли больше всех единоборств (не только в команде, но и в матче). Но как же скверно они играют позиционно. Они же вообще не чувствуют друг друга, не смотрят по сторонам, не понимают, как и кого перекрывать. Все говорят, что уровень РПЛ падает. А связка Кайо-Сорокин - это даже ниже уровня РПЛ. На месте Сорокина стадион надо покидать так, как он на нем появился, чтобы не смотреть в глаза болельщикам.
Евгений Чернов - 1,0. Алексей Ионов - 1,0. Сроки восстановления Чернова форсировали. Но может стоило выпустить игрока академии на его месте? Потому что третий гол привез именно Чернов. И именно Чернов развалился, когда счет стал крупным. В концовке он проигрывал Мозесу, который и при счете 0:0 не всегда играет в полную силу. Ионов оказался на чужой позиции и продемонстрировал, что универсализм - это не про него. 2 первых гола "Спартака" на совести Ионова. Мог исправиться, но в своем моменте попал в перекладину. А когда во втором тайме игра вернулась к штрафной "Краснодара", Ионов ловил снег, а не соперников.
Тонни Вилена - 2,5. Реми Кабелла - 3,0. Юрий Газинский - 3,5. Центральные полузащитники "Краснодара" переигрывали связку Умяров-Крал в первом тайме. Но свое преимущество хавбеки ни во что не трансформировали. Да, моменты были, но какая у них эффективность? Правильно, нулевая. Кабелла мог забить в начале второго тайма. Газинский положил красивейший мяч. Только вряд ли он его будет вспоминать. Лучше об этой встрече краснодарцам вообще забыть как можно быстрее.
Вандерсон - 2,0. Виктор Классон - 2,0. Если бы не моменты в первом тайме, то атаке "Краснодара" можно было ставить оценки на уровне защитников. Но нападение "быков" пыталось созидать. Пусть и слабо. У Классона и Вандерсон самый низкий процент точных передач среди игроков атаки "Краснодара". Вандерсон дважды попадал в створ, а что толку?
Ари - б/о. Травмировался в самом начале встречи. Не смог проявить себя против бывшей команды.
Магомед-Шапи Сулейманов - 2,0. Руслан Камболов, Кристоффер Олссон, Даниил Уткин, Евгений Марков - б/о. Шапи получил в распоряжение почти полный матч. Тренерский штаб "Краснодара" не получил от Шапи практически ничего.
Фото: официальный твиттер "Спартака", официальный твиттер "Краснодара"